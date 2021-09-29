

المسك



منارة أو مئذنة الكتبية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية منذ 8 قرون، مُزج في مواد بنائها 900 كيس من المسك، بحيث تظل عالقة دائما بعطره.



كرباج ماء



تعرضت جزيرة ايشيجاكي اليابانية عام 1971 لموجة مد عملاقة، ارتفاعها 278 قدما حملت معها كتلة من الصخور المرجانية تزن 850 طنا على مسافة 1.3 ميل داخل اليابسة.



اليورانيوم



اليورانيوم هو المعدن الذي يطلق الطاقة الهائلة للذرة. والإشعاع الطبيعي لليورانيوم قد وضع لاستعمالات مذهلة في الطب والزراعة والصناعة وعلم الأحياء. وقطعة واحدة من معدن اليورانيوم الصافي تبدو قريبة من معدن الفضة او الفولاذ لكنها ثقيلة جدا بالنسبة الى حجمها. تصور أن 0.3 متر مكعب من اليورانيوم يزن اكثر من نصف طن؟! فاليورانيوم هو أثقل معدن موجود في الطبيعة، واليورانيوم له ميزتان غير عاديتين، فهو ذات نشاط إشعاعي، أي أن ذراته تتفتت ببطء مطلقة طاقة في شكل إشعاع، وبعض ذراته انشطارية، أي أنها يمكن أن تنفجر وتنقسم الى اثنين مطلقة كميات هائلة من الطاقة. وانشطارية اليورانيوم هي الأساس لكل معامل الطاقة النووية والأسلحة النووية، وكيماويا اليورانيوم هو رجعي الفعل جدا. وهو واسع الانتشار بكميات صغيرة. لكنه لا يتواجد في الطبيعة في حالة نقية. واستخراجه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة.

من كتاب: عجائب وغرائب حول العالم ـ خالد عبداللاه