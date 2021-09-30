



راتب مغر مقابل قطف الملفوف في بريطانيا



تبحث مزرعة بريطانية عن عمال لقطف الملفوف، مقابل راتب يصل إلى 62 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 84 ألف دولار تقريبا. فقد نشرت شركة «تي إتش كليمنس» إعلانا عبر الإنترنت لفرصة عمل بأجر يصل إلى 30 جنيها إسترلينيا (40 دولار أميركيا) في الساعة، و62 ألف إسترليني في السنة، مقابل جمع محصول الملفوف والبروكلي. وقد يزيد الراتب وفق معدل حصاد العامل، ليتجاوز المبلغ المذكور أعلاه.



وأرجعت صحيفة اكسبرس تقديم مثل هذا الراتب الجيد، إلى النقص الكبير في أعداد العاملين بقطف الفواكه والخضراوات. ويأتي الإعلان عن هذه الوظيفة بالتزامن مع تقارير تحدثت عن نقص في سائقي شاحنات النقل بمعدل 90 ألف شخص.



اكتشاف 6 مجرات في الفضاء



اكتشف علماء فلك بالاستعانة بتلسكوب «هابل» الفضائي ومرصد أتاكاما المليمتري الكبير، 6 مجرات في الفضاء. ووفق العلماء، فإن هذه المجرات «ميتة»، وقد نفد الهيدروجين منها، والذي يعد ضروريا لتشكل النجوم.



وأشار العلماء إلى أن هذه المجرات قد تشكلت من خلال عمليات اندماج مع مجرات صغيرة وغازات، ويعود عمر هذه المجرات «الميتة بصورة غير عادية» إلى 3 مليارات سنة بعد الانفجار الكبير.



ولا يزال سبب موت هذه المجرات السريع غير معروف بالنسبة للعلماء، خصوصا اختفاء الهيدروجين.

عن «سكاي نيوز»