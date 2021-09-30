

هل يحرق البدناء سعرات حرارية أكثر من النحفاء؟



قام العالم د.جيمس ستابس، الباحث في علوم التغذية بإسكتلندا، بإجراء العديد من التجارب العلمية لتحقيق فهم أفضل لمشكلة البدانة المستحوذة على أذهان الناس، وقياس كمية المواد الغذائية المختلفة التي يحرقها الجسم الإنساني، وكان نتيجتها أن الجسم يحرق المواد الغذائية بترتيب معين يبدأ بالمواد السكرية، ثم البروتين، ثم الكربوهيدرات، وأخيرا الدهون.. وهذا هو السبب في أن الكثيرين يستمرون في تناول الآيس كريم، والحلويات، على الرغم من أن أجسامهم حصلت بالفعل على ما تحتاج إليه من طاقة.



وقد كان الاعتقاد السائد في الماضي هو أن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البدانة لا تحرق أجسامهم الدهون التي يأكلونها، ولكن تبين أن الأشخاص ضخام الحجم يحرقون في الواقع سعرات حرارية أكثر من النحفاء، وأنه إذا زادت كمية الطعام التي يتناولها المرء بنسبة واحد بالمائة، أو اثنين بالمائة عن احتياجاته من الطاقة يوميا، فإن وزنه سيزداد بمقدار عدة كيلو غرامات بعد سنة واحدة.



وقد أثبتت التجارب أنه ليس هناك فارق في التمثيل الغذائي بين البدناء والنحفاء، وأنه عندما يزداد الوزن بمقدار عشرة بالمائة، يتم تعويض ذلك بزيادة كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم، وعندما ينخفض الوزن بمقدر 10: 20% يحدث العكس، وتنخفض كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم بنسبة 10: 20% أيضا.

من كتاب: ثبت علمياً ـ محمد كامل عبدالصمد