

بشرى سارة لذوي النظارات.. إنجاز علمي يكبح قصر النظر



ذكرت تقارير طبية، مؤخرا، أن علماء صينيين تمكنوا من تطوير نظارات مزودة بـ«حلقات»، في مسعى إلى كبح ضعف البصر وقصره لدى الإنسان.



فما يعرف بـ«الحلقات المركزة» جرى تصميمها في النظارات من أجل تركيز الضوء بشكل أفضل في شبكية العين، وذلك لأجل إضفاء مزيد من الوضوح على الصورة.



وعندما يحصل هذا التحول بفضل إضافة الحلقات المركزة، فإنه يساعد على إبطاء التغيير في شكل مقلة العين، وهذا الأخير سمة بارزة من بين سمات قصر النظر لدى الإنسان.



وفي دراسة صينية، قام 167 طفلا بارتداء هذه النظارات على مدى 12 ساعة في اليوم، فكشفت النتائج عن أنهم استفادوا بشكل كبير. وجرت الدراسة بإشراف جامعة «وينزهو» الطبية في الصين، فلوحظ بعد عام واحد من ارتداء النظارات الجديدة، أن نمو العين لدى أولئك الأطفال أضحى مماثلا أو أبطأ بقليل من نظرائهم الذين لا يعانون أي قصر في البصر.



وأظهرت الدراسة أن النظارات الجديدة عملت على إبطاء تقدم قصر البصر لدى ما يزيد على 70% من الأطفال.



وكشفت النتائج أيضا عن أن ثلثي الأطفال المشاركين في الدراسة، لم يحتاجوا إلى أي وصفة من أجل ارتداء نظارات جديدة، وهذا معناه أن مشكلتهم البصرية لم تتفاقم.

عن «ديلي ميل»