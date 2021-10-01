



٭ السكر المكرر هو الغذاء الوحيد المعروف الذي يزود الجسم بحراريات لكنه لا يزوده بأي غذاء، كما يعد السكر والعسل من افضل الاطعمة التي تفيد في زيادة الوزن وعلاج النحافة.



٭ وضع ملعقة معدنية في كوب زجاجي قبل وضع السائل الساخن فيه تحفظ الكوب من الكسر، ويعزى ذلك الى ان المعدن يعتبر ناقلا جيدا للحرارة، فالملعقة تمتص جزءا من حرارة السائل وبالتالي يخفف من مخاطر تحطم كوب الزجاج.



٭ استخدام فلتر السجائر يزيد من ضرر السيجارة على الصحة، حيث يعمل الفلتر على منع الاوكسجين من تحليل الدخان، فيحمل الدم كمية اكبر من مونوكسيد الكربون، فتزداد الاضرار التي تتحمله شرايين القلب وبالتالي يزداد خطر الاصابة بالنوبات القلبية.



٭ معطف الفرو لا يدفئ الجسم كما يعتقد، فهو يحافظ فقط على درجة حرارة الجسم الذي يغطيه، اي يحول دون تسرب حرارة الجسم الى الخارج لأنه موصل رديء للحرارة.



٭ ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام يمكن ان يتسبب في حدوث شد عضلي (او كرامب)، ويرجع السبب في ذلك الى انخفاض كمية الدم بالعضلات، حيث جزء من الدم الذي يذهب بصورة طبيعية الى العضلات سيتجه للجهاز الهضمي ليشارك في التقاط وامتصاص الطعام المهضوم.



٭ تمساح النيل هو الحيوان الوحيد الذي يطلق اصواتا مسموعة وهو لايزال داخل البيضة التي تكون مدفونة في الارض، كما ان الكتاكيت تحلم وهي في داخل البيضة.

من كتاب: ثبت علمياً ـ خالد ياسين حسن