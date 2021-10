هل يمنع فيتامين «D» تساقط الشعر؟



يبدو أن منافع فيتامين (D) لا تحصى، فبعد أن أثبتت الدراسات آثاره الإيجابية على الوقاية من فيروس كورونا، ظهرت دراسة جديدة، كاشفة عن أثر غير متوقع على منع تساقط الشعر.



فقد خلص بحث طبي حول تساقط الشعر، وهي مشكلة تؤثر على أكثر من 80% من الرجال و50% من النساء بسن الخمسين، إلى آثار إيجابية لفيتامين دي. وأوضحت الدراسة أن «فيتامين D» متورط بشكل معقد في مسارات تأشير مختلفة لنمو بصيلات الشعر وتمايزها.



وقد بدأ الأطباء المتخصصون بحسب موقع eat this not that في إجراء تحقيقات خاصة حول فيتامين دي باعتباره «طريقة علاجية محتملة لتساقط الشعر».



ووفق الموقع، على الرغم من أن تحليل الفريق البحثي المحدد لم يقدم دليلا على وجود علاقة قوية للغاية بين نقص فيتامين «D» والصلع، إلا أنهم يشيرون إلى دراسة سابقة أظهرت ارتباطا بين المستويات المنخفضة من فيتامين «D» و«الصلع الندبي»، وهو نوع من الصلع يؤثر على 3% من مرضى تساقط الشعر من الذكور والإناث.



وحسب الباحثين فإن أحد التفسيرات المحتملة لدور فيتامين «D» في منع هذا النوع من تساقط الشعر، يكمن في دعمه لتجديد شباب الجلد الذي قد يكون عاملا في صحة فروة الرأس.



كذلك، أوضح خبير التجميل الدكتور رايشيل كوكران جاذرس أن «فيتامين D» هو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والمطلوبة للحفاظ على الأداء الوظيفي وخلق بصيلات الشعر».

