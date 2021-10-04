

ماذا تفعل استراحة النصف ساعة في تحسين صحة الموظفين المكتبيين؟



قرر اتحاد دولي من العلماء، بقيادة باحثين بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم، معرفة ما سيحدث إذا وافق موظفون مكتبيون على قطع فترة جلوسهم على مدار ثلاثة أسابيع.



استعان الباحثون بـ16 رجلا وامرأة بمنتصف العمر في ستوكهولم، يعملون في وظائف مكتبية ولديهم تاريخ من السمنة، ما يعرضهم إلى خطر كبير للإصابة بمشكلات في التمثيل الغذائي، مثل مرض السكري، ففحصوا صحة التمثيل الغذائي لدى المتطوعين، وطلبوا منهم ارتداء أجهزة مراقبة النشاط لمدة أسبوع، للحصول على القياسات الأولية لديهم جميعا.



بعد ذلك، واصل نصف المتطوعين حياتهم الطبيعية، وقام الباقون بتحميل تطبيق على الهاتف الذكي ينبههم كل 30 دقيقة خلال يوم العمل للقيام بأداء نشاط لمدة 3 دقائق.



استمرت التجربة لمدة ثلاثة أسابيع، عاد بعدها الجميع إلى المختبر لإجراء جولة أخرى من اختبارات التمثيل الغذائي. ووجد الباحثون أن نتائج المجموعتين متباينة بشكل طفيف. أظهرت المجموعة التي لم تزاول أي نشاط مشكلات مستمرة في مقاومة الأنسولين والتحكم في نسبة السكر بالدم، وكذلك في مستويات الكوليسترول. لكن المتطوعين الآخرين، الذين كانوا يزاولون أنشطة بدنية ويتجولون كل نصف ساعة أثناء فترة العمل، أظهروا انخفاضا في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بالصباح، ما يعني أن أجسامهم صارت تتحكم بصورة أفضل في نسبة السكر في الدم أثناء الليل. ولموازنة ساعات الجلوس خلال اليوم، يمكن اعتماد النصائح التالية حسب ما نشره موقع Science Alert:



الوقوف في أثناء العمل، قف في أثناء المكالمات الهاتفية، قف في كل مرة ترسل فيها رسالة نصية على هاتفك المحمول، إذا كنت في مكتب، فانهض حين يزور أحد زملائك مكتبك. إذا أردت التحدث إلى زميل في العمل، فانتقل إلى مكتبه بدلا من إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني. إذا كنت تعمل من المنزل، فقف لمدة 5 دقائق كل ساعة وأد بعض التمارين الرياضية.

عن «New York Times»