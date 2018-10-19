«تغسل غسيل هلس وتتكل على الشمس»

٭ أي لا تجيد غسيلها متكلة على الشمس لتنشيف وتنظيف الغسيل، يضرب مثلا للكسالى الذين لا يجيدون صنعتهم.

«إن نام لك الدهر لا تنام له»

٭ يضرب مثلا للتأهب والاستعداد، فإن سكنت حادثات الدهر فلا تسكن انت وتطمئن، بل كن على أهبة الاستعداد لها.

«المال اللي ما تتعب فيه اليد ما يحزن عليه القلب»

٭ فما يأتي بسهولة قد يذهب بسهولة.

«اللي ما هو ع الطلب همه صعب»

٭ والنفس إن حبّت استسهلت الصعاب.

«مال الوقف يهد السقف»

٭ أي يهدم عليك بيتك إن أكلته بحرام.

«اللي ما يأكل بيده ما يشبع»

٭ يضرب للحث على العمل وعدم الاعتماد على الآخرين.

«من عطاه خالقه ما أحد يخانقه»

٭ يضرب مثلا للحظ يأتي بلا جهد.

«اشتر طول والعرض يجي»

٭ يضرب مثلا على انفراج الامور.

«الماي ودّا على الطحين»

٭ «الماي» الماء، و«ودّا» أي زاد عن حده، ويضرب مثلا إذا زاد امر له مقداره عن حده، والماء إذا زاد على الطحين فسدت العجينة قطعا، ويضرب كذلك مثلا إذا زاد شيء عن حده وله اثر في فساد الامور.

«اللي يعمل ايده مغرفة يصبر على ضرب الحلل»

٭ لأن الكل سوف يستغله، والمعنى لا تجعل غيرك يستغلك وتعمل ايدك مغرفة، كناية عن بذل العطاء والجود في غير محله.

«أرنب مِحْجِرَه وأهلها مقيمين»

٭ «مِحْجِرَه» أي مختبئة في جحرها، وهذا الجحر غير غريب عنها فأهلها مقيمون فيه، ولهذا فإنها لن تخرج ولن تستطيع اصطيادها، ويضرب مثلا لصعوبة بعض الأشياء.

(من كتاب: ١٠٠٠ مثل في عيون الأمثال ـ جمع: محمد صالح السبتي)