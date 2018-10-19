ما هو نبات البامبو؟

نبات البامبو أكثر النبات غرابة فهو ينمو بمقدار 41 سم يوميا، ويمكن ان يصل طوله إلى 35 مترا، وينتشر بسرعة مذهلة إذ يمتلئ الشارع بأكمله بهذا النبات خلال شهر واحد، وهناك خمسمائة نوع من البامبو ويتصف ساق هذا النبات، بالنعومة وهو أجوف وينمو بسرعة مذهلة وتزهر معظم نباتات البامبو سنويا، ولكن هناك انواع لا تزهر إلا ثلاث او اربع مرات في القرن الواحد، وزهور البامبو شبيهة بزهور بعض الحبوب وفي بعض الأحيان تشبه البندق او الجوز.

ويعد البامبو من النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية فهو ينمو في آسيا وتركيا وأميركا الجنوبية كما ينمو بعض انواع البامبو في افريقيا، ولقد تم ادخال حوالي ثلاثين نوعا من نبات البامبو الطويل الى كاليفورنيا وفلوريدا وكانت تجربة زراعية ناجحة ولقد تعددت استعمالات البامبو، ففي الولايات المتحدة يستعمل بشكل رئيسي في بحيرات السمك وصناعة العكازات، ولكن اكثر استعمالات البامبو محصورة في البلدان الشرقية بشكل كبير ففي البلدان الشرقية يقوم الناس ببناء بيوت كاملة من هذا النبات اذ يستعملونه مثل الاعمدة الطويلة كأساس، اما الأعمدة المشقوقة الى نصفين فتستعمل للمعارض المائلة في السقف، كما تغرس على ارض البيت، كما يستعملون الطبقات القاسية الخارجية كشباك لعزل الغرف بعضها عن بعض، ولهذا النبات استعمالات اخرى عديدة كصناعة القوارير، وهناك نوع من البامبو تصنع منه السكاكين والسلال المتينة الجميلة، ففي اليابان يستعمل البامبو وخاصة السيقان المجوفة لهذا النبات كأنابيب للمياه في الحدائق وفي بعض البلدان تصنع المزامير من هذا النبات، كما يستعمل الشرقيون بعض البراعم الطرية كخضار، وبذلك ترى اهمية هذا النبات بالنسبة لبعض البلدان في العالم، والمثير للعجب ان نبات البامبو يعد من الأعشاب وهو أطول نوع من العائلة العشبية على الرغم من ان العديد من الناس يظنون ان البامبو من الشجيرات او الشجر.

(من كتاب: هل تعلم؟! ـ وفاء يوسف)