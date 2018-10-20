٭ اول مباراة كريكيت دولية كانت بين كندا والولايات المتحدة، والمصادفة انهما البلدان اللذان يهتمان ويلعبان هذه اللعبة حتى يومنا هذا.

٭ المؤلف الموسيقي الفينيسي انطونيو فيفالدي كان اول من قام بتأليف سيمفونيات موسيقية لعدد من الفرق الموسيقية تتضمن آلة المزمار والكلارينيت والمزمار المزدوج.

٭ يعد اليكسي ليونوف اول رجل يسبح في الفضاء عندما غادر مركبته الفضائية فوسك هود 2 لنزهة في الفضاء في مارس 1965.

٭ اول قطار سكة حديد كهربائي في لندن ابتدأ عمله في العام 1890.

٭ «سارا» لم يعد الاسم كما كان في الاصل، والاصل عبري ويلفظ ساراي ويعني المجادلة او الصعوبة، والتغيير البسيط الذي ادخل عليه في آخر الاسم جعله من اكثر الاسماء شيوعا في جميع انحاء العالم واصبح معناه اميرة.

٭ كلاب البوكسر سميت بهذا الاسم لأنها ترفع جسمها على الرجلين الخلفيتين رافعة رجليها الاماميتين وكأنها تستعد للبدء بمباراة للبوكس.

٭ اللوحة الشهيرة للفنان الفرنسي المعروف هنري ماتيس التي تحمل عنوان «الزورق» علقت في متحف الفنون الحديثة في نيويورك بشكل مقلوب وبقيت على تلك الحالة لمدة سبع واربعين يوما، الى ان اشار احدهم بضرورة تعديل تعليقها بالشكل الصحيح.

٭ آخر معارك الحرب العالمية الاولى انتهت وكان رقم 11 هو الغالب في كل شيء اي الساعة الحادية عشرة صباحا في الحادي عشر من نوفمبر 1918.

(من كتاب: ٤٠٠٠ حقيقة مذهلة ـ جايلز براندريث ـ ترجمة: ليديا البريدي)