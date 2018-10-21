٭ الإسكندرية.. عروس البحر المتوسط.. توجد 18 مدينة غيرها تحمل نفس الاسم: 13 في أميركا، 2 في كندا، 2 في بريطانيا، وواحدة في فرنسا.

٭ الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء. اسرع في دورانها حول الأرض من القمر الطبيعي الذي يدور حولها.

٭ في أميركا يوجد نوع من العصافير يتغذى على نحل العسل، بعد ان يجذبه إليه بنقطة حمراء تومض ببريق في وسط رأسه، فينخدع النحل بها ويظنها زهرة حمراء.. وإذا به يجد نفسه في فم العصفور.

٭ طائر (السنونو) يلتهم يوميا ما بين 500 إلى 600 حشرة.

٭ الأسد ينام 20 ساعة من ساعات اليوم، ولا يستيقظ إلا 4 ساعات فقط، يصطاد خلالها فريسته التي يأكلها.

٭ البعوضة يمكنها ان تضع 150 مليون بيضة كل عام.

٭ الغراء الحديثة (البيضاء) التي تستخدم في لصق الأخشاب والأوراق، وغيرها، والتي تشبه اللبن في شكلها، بل وفي رائحتها... تصنع من اللبن فعلا.

٭ (سوفوكليس) الشاعر وكاتب المسرح اليوناني عاش حوالي مائة وثلاثين عاما، ليموت في نهايتها مختنقا ببذرة عنب.

٭ في البرازيل نوع من الخنافس يصدر وهجا فسفوريا شديدا في الظلام، ولذلك يستعين بها سكان بعض القرى هناك عندما يخرجون من بيوتهم ليلا، فيربطون بعضها منها في أيديهم لتضيئ لهم الطريق.

٭ سنة 1931، نقلت حمامة من الحمام الزاجل من سايجون في فيتنام (جنوب شرق آسيا) إلى نيس بفرنسا (جنوب غرب أوروبا)، ووضعت أثناء نقلها في عنبر سفينة مظلم، الى ان وصلت إلى فرنسا. ومن هناك أطلقت في الهواء، فعادت إلى بلدها الأصلي في فيتنام، بعد 25 يوما، قاطعة مسافة 7200 ميل.

٭ من عادات الزواج في إحدى القبائل الصينية ان يختار أهل العروسين دجاجة ويذبحونها، وبعد طبخها ينظرون الى عينيها فإذا وجداهما متشابهتين، دل ذلك على أن الزواج سيكون موفقا، اما اذا وجداهما مختلفتين، فإن ذلك يعني ان الزواج سيبوء بالفشل، ومن ثم يُلغى مشروع الزواج.

(من كتاب: صدق أو لا تصدق ـ إعداد: مصطفى علي)