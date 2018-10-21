٭ فائز: الظافر بالنجاح والفوز ويخفف الهمز بالياء فايز.
٭ فائق: فاق الشيء علاه، والمتقدم على غيره من أقرانه، ويخفف الاسم بقلب الهمزة إلى ياء فايق.
٭ فاتك: الجريء المقاتل الشرس.
٭ فادي: من يفديك وينقذك.
٭ فاخر: الممتاز الفاضل على غيره ويقال بضاعة فاخرة الجودة.
٭ فارس: من الفروسية ماهر في ركوب الفرس يصول ويجول بها.
٭ فارض: الملم بالفرائض، وضخم الجسد وبقرة فارض سمينة.
٭ فارع: المرتفع الحسن.
٭ فاروق: الذي يفرق بين الحق والباطل.
٭ فاضل: الرجل العفيف، ذو الفضيلة من يفضل أقرانه.
٭ فالح: اسم فاعل من فَلح، فلح في أعماله فاز بها.
٭ فتحي: من فتح أضيف إليه الياء بياء النسب التركيب.
٭ فائزة: الظافرة الناجحة، مؤنث فائز.
٭ فائقة: المتفرقة على أقرانها.. الناجحة.
٭ فاتن: الجميلة التي تفتن بجمالها.
٭ فاختة: نوع من الحمام البري الجميل، والفخت ظل القمر.
٭ فادية: من تُفدي عزيزا عليها.
٭ فارعة: طويلة، وطويلة الشعر.
٭ فاضلة: العفيفة المصون.
٭ فارهة: الحاذقة الماهرة.
(من كتاب: موسوعة الأسماء العربية ـ عبدالله خلف)