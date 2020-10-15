الرجال.. أكثر حفاظا على البيئة



٭ كشفت الدراسة العلمية التي قامت بها كلية الدراسات الإنسانية أن الرجال أكثر وعيا بالبيئة من النساء عكس ما كان شائعا.. وأوضحت الدراسة أن لجهل وسوء التربية منزليا ومدرسيا ووجود بعض العادات السيئة وراء عدم الحفاظ على البيئة.. ولذلك فالنساء تكون أكثر من الناحية العددية في هذا المجال.. كما حذرت الدراسة من تلوث البيئة وما ينتج عنه من أمراض في ظل عدم حماس المواطنين للاهتمام بالبيئة وغياب القدوة الحسنة.



دماغ المجرم.. تكشفه



٭ أشارت دراسة أميركية جديدة الى ان التصوير الدماغي «الاشعة بنظام Pet» يمكن أن يكشف الناس الذين لديهم استعداد اجرامي في المجتمع.. وأشارت الدراسة الى ان الذين يتصرفون ولديهم سوابق إجرامية تظهر ملامح مميزة عندهم على التصوير الدماغي.. وقال رئيس فريق البحث ان المجرمين لديهم تبديلات دماغية تختلف عن الناس العاديين ويمكن مشاهدة تلك التبديلات من خلال تبدل الطبقات اللونية في الدماغ خلال إجراء التصوير.. أجريت الدراسة على 500 متطوع ووجد أن التبديلات الدماغية موجودة في المناسق ذاتها لدى المجرمين.. ويعتقد العلماء أن هذه الملاحظات الدقيقة سوف تستخدم في المستقبل من أجل البحث عن الناس الذين لديهم استعداد للعنف والإجرام ومعالجتهم بشكل مناسب قبل فوات الأوان.



الرياضة.. تهذب السلوك



٭ في دراسة اجريت على 14 الفا من المراهقين تبين ان الذين يشاركون في اللعبات الجماعية تقل احتمالات تعاطيهم للمخدرات او التدخين او حمل الاسلحة او حتى اكتساب عادات غذائية غير صحيحة.. فالعلاقة الإيجابية بين المشاركة في الألعاب الرياضية والسلوك الصحي السليم تؤكد أنه يجب على الاطباء أن يركزوا على تشجيع الشباب للاستفادة من المميزات التي توفرها فرصة المشاركة في الفرق الرياضية.. بالإضافة إلى الفائدة الصحية من الرياضة.

من كتاب: حقائق × حقائق ـ جمع وإعداد: ابراهيم مرزوق