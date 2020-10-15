٭ أن نبتة اللوبيا في حديقة أحد السكان في نيوزلندا سنة 1928م بلغ طول الواحدة منها 80 سم ومحيط دائرتها من 5 ـ 9 سم.



٭ أن في فرنسا رجلا ولد بدون ذراعين ويقوم برسم وتلوين لوحات زيتية رائعة حيث يرسمها بقدميه ليعتاش منها.



٭ أن نساء بعض القبائل في الجبال الآسيوية وهم قبيلة المبو، تلبس في الأفراح عمامات كبيرة تشبه في شكلها الهودج الذي يوضع فوق الجمل في المناطق الصحراوية.



٭ أن هناك نوعا من الحيتان تسمى «الحيتان ذات القرون» وتعيش في المنطقة المتجمدة الشمالية حيث يوجد للذكور منها ناب حلزوني طويل جدا من العاج يبلغ طوله ثلاثة امتار تقريبا. وقد خلق الله هذه الحيتان بتلك الأشكال ليستخدم هذا الناب أو القرن ليضرب بها الثلج الكثيف ليتنفس الهواء كحيوان ثديي، فيفتح في الجليد ثغرة تكفيه ليأخذ حاجته من الهواء.



٭ أن الكتابة الفينيقية هي أقدم أنواع الكتابة ويرجع تاريخها الى 1100 ق.م.



٭ أن زيت الخروع يعتبر من الزيوت المهمة في علاج كثير من الأمراض مثل الملينات.



٭ أن الفنان المصري علي الدسوقي برع في فن الباسيتك أو الرسم على القماش وأصبحت له شهرة عالمية.



٭ أن أول دورة أقيمت للألعاب الأولمبية أقيمت سنة 1869م.



٭ أن البلاتين معدن فلزي لونه أبيض فضي شديد القابلية للطرق والسحب، ثقيل الوزن حيث يقدر ثقله بثلاث مرات الصلب، لا يتحد بالأكسجين ويقاوم فعل الأحماض، ويستخدم في الموصلات الكهربائية كما يستخدم في تثبيت الأحجار الكريمة.



٭ أن فلز الصوديوم هو المادة الوحيدة من المواد المشتعلة لا يمكن إطفاؤها بالماء، وبالعكس فالماء يساعد في اشتعالها بلهب وفرقعة عند صب الماء عليها.

من كتاب: موسوعة هل تعلم..؟ ـ إعداد: هنادي نبيل