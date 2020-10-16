٭ أن كرات الدم البيضاء يبلغ عددها في الملليمتر المكعب من الدم ما بين 4000 و9000 كرة، وهي عبارة عن حرس متحرك في الاوعية الدموية والاوردة والشرايين التي تنتشر بجسم الانسان لتدافع عنه ضد الجراثيم والميكروبات التي قد تغزوه.

٭ أن الشرق الأدنى تسمية تطلق على بعض دول غرب آسيا، وبالتحديد سورية ولبنان وفلسطين بالإضافة الى مصر.



٭ أن عرض الإصبع (إصبع السبابة في الغالب) هو مقياس انجليزي للطول يساوي ثلاثة ارباع البوصة أو 1.84 سنتيمتر.



٭ أن الياردة هي مقياس للطول تعادل ثلاث أقدام، أو 36 بوصة أو 91.5 سنتيمترا.



٭ أن الكسوف ظاهرة طبيعية تتميز باحتجاب ضوء الشمس كليا أو جزئيا لفترة زمنية قصيرة لا تتعدى دقائق، وتحدث عندما يتوسط القمر او يقع بين الأرض والشمس.



٭ أن الخسوف ظاهرة طبيعية تتميز باختفاء نور القمر بعد ان يكون مكتملا وساطعا، وذلك لتوسط الأرض او وقوعها بينه وبين الشمس، وقد يكون الخسوف جزئيا او كليا.

من كتاب: هل تعلم؟! ـ إعداد: مصطفى علي