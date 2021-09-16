العجيل حققت شهرة عالمية من خلال ابتكار وتصميم أزياء راقية بماركة كويتية تنافس الماركات العالمية



شاركت المصممة الكويتية العالمية منتهى العجيل في المعرض الدولي للأزياء 2021 المقام في المتحف الوطني بالسويد فـــي العاصمة ستوكهولم.



وقد نظمت الحدث وكالة «أنتر ـ أرت» وهي وكالة تواصل ترأسها إيمان بلمقدم بالشراكة مع شركة فولفو السويدية ويهدف للمساهمة بتمكين المرأة والتنمية المستدامة في مجال الأزياء.



من خلال هذا العرض، قدمت العجيل مجموعتها من فساتين السهرة ذات اللون الوردي والذي يوحي بالفرح والسرور ويعبر عن الأنوثة والرقة والنعومة ويتناسب مع ذوق المرأة الاوروبية حيث أطلقت على مجموعتها «la Vie En Rose» أي «الحياة وردية».



ولقد حققت منتهى العجيل شهرة عالمية من خلال ابتكار وتصميم أزياء راقية بماركة كويتية تنافس فيها الماركات العالمية، ووضعت تصاميمها في المتاجر العالمية، ولقد تم تسليط الضوء عليها عالميا فاستطاعت ان تلفت الانظار بحضورها وبشخصيتها كونها امرأة كويتية أثبتت نجاحها وجدارتها.



وقد توالت على العجيل الدعوات للمشاركة في عروض أزياء عالمية حيث شاركت في دبي، عمان، لندن، نيويورك، باريس، تايلند، جزيرة بالي، السويد، كما تمت دعوتها للمشاركة في المحافل الدولية والمؤتمرات الاقتصادية العالمية، ومنها مؤتمر المرأة العربية والاقتصاد العالمي والذي اقيم في لندن، ومنتدى الأعمال الأوروبي الخليجي والمقام في بروكسل.



وقد تمت دعوتها لتقديم عرض أزياء خاص لزوجات رؤساء بعض دول العالم لدعم النساء في قارة آسيا والمقام في نيويورك، وكانت لمشاركتها الخيرية نصيب حيث قدمت عرض أزياء خصص ريعه لذوي الاحتياجات الخاصة.



وكذلك تمت دعوتها لتقديم عرض أزياء أقيم في معهد العالم العربي في باريس، وشاركت في الاحتفال بالاسبوع الدولي لأزياء الحرير التايلندي تكريما لصاحبة الجلالة الملكة سيريكيت بمناسبة ذكرى ميلاد الملكة الأم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء التايلندي.



الجدير بالذكر انه تم اختيار المصممة العجيل من قبل مجلة Emirates women ضمن 7 شخصيات مؤثرة في العالم، وتم تكريمها من قبل جمعية المحامين الكويتية ضمن الاحتفالية باليوم العالمي للمرأة كما حصدت عدة جوائز منها الفاشن آيكون في لندن وبحضور عميد السلك الديبلوماسي السفير خالد الدويسان، كما حصلت على شرف مقابلة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، بعد حصولها على الجائزة العالمية لريادة الاعمال.