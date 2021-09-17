إعداد: هادي العنزي



صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق محمد الحماد الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع والده وهو في عمر 8 سنوات، وأفضل مواسم صيد السبيطي والنقرور، ومكان ووقت سمكة الچنعد، ومتى تكثر وتكبر أسماك الشعم، وما طريقة صيد الهامور والبالول، كما أطلعنا الحماد على طريقة الصيد الحديثة التي بدأ الحداقة يمارسونها ولها نتائج ممتازة في عملية الصيد لأغلب أنواع الأسماك، وأكثر الأشياء التي تضايق الحداقة في البحر والنصائح التي قدمها لهم، فإلى التفاصيل.



عشقت البحر والصيد منذ الصغر وأنا في عمر 8 سنوات، وكان والدي يأخذني معه خلال رحلات صيده، وقد تعلمت منه كل شيء يخص البحر والصيد من الموادع والترديع وحسبة المايات ومعرفة مواسم الأسماك وأهم أماكن الصيد وأشياء أخرى كثيرة بالبحر.



موسم السبيطي والنقرور



ويضيف: الشيمة تمتاز بقوتها وأماكن صيدها تكون في تيارات المياه القوية وتنشط في بعض الطبعانات التي تقع شمال جزيرة عوهة وموسمها في أغلب أيام السنة، وبالنسبة الى النقرور أفضل موسم له شهر أبريل وأماكن صيده داخل الجون، السبيطي من الأسماك الذكية والممتعة في الصيد ومن أفضل طرق صيده طريقة المحاياة بالسمك الحي وأيضا الجق ويجب معرفة «السجي والثبر» المد والجزر.



الچنعدة غرامها سمكة الحمام



ويتابع: أفضل موسم لسمكة الچنعد يكون في فصل الشتاء ومن أفضل طرق صيدها التشخيط والمحاياة وغرامها سمكة الحمامة تضرب عليها «عمياني»، والشعم من الأسماك المتواجدة بكثرة على مدار السنة، ولكن تكبر وتكثر عندما يبرد الجو تقريبا من شهر أكتوبر لغاية شهر مارس وتتواجد بكثرة في شمال الجون وأيضا في الجنوب وتتميز بشكلها الجميل وطعمها اللذيذ والرائع والمحببة لدى الكثير من الحداقة وفي السنوات الأخيرة بدأ الشباب يصيدونها بطريقة اللفاح والجق.



أماكن الهامور والبالول



ويقول: أفضل مواسم صيد الهامور والبالول يكون خلال شهري أبريل وأكتوبر، ومايتها وصيدتها بوقفة الماية ما بين المد والجز، ومن أفضل طرق صيدها (المحاياة) الطعم الحي ومكانها، طبعانة الأبراج وشـــيب أم الفحم.



الجق حديث وصياد



ويضيف: الجق من طرق الصيد الحديثة وتمت معرفتها بالكويت قبل 8 سنوات تقريبا وبدأت الناس تتجه الى الجق لسهولة الصيد فيه ونتائجه الجميلة وأصبح الآن لا يوجد قارب صيد لا يحتوي على الجق، لا يوجد موسم للجق وفي الصيف تكون حركة الصيد بالجق متعبة ومرهقة بسبب حرارة الجو، ولكن في الشتاء يكون الجق من أمتع طرق الصيد بسبب سهولته وفعاليته في الصيد.



ختامية



واختتم الحماد قائلا: من أكثر الأشياء التي تضايقني وتضايق الحداقة الدمار الحاصل لبحرنا بسبب المخلفات التي ترمى به كل يوم بسبب بعض الحداقة أو المصانع، ونصيحتي للشباب اللي حاب يجرب الصيد بالجق ترى الموضوع سهل وممتع، وأتمنى من كل الشباب التوجه إلى هذه الطريقة الجميلة والسهلة في الصيد.