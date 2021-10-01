إعداد: هادي العنزي



كل شخص في مجال عمله مبدع، إلا أن بعض الأعمال تحتاج إلى فنيات أو تكتيك معين لتكتمل الصورة، كذلك حداق الأسياف يقول البعض إنه الأصعب لما فيه من تحديات وتكتيكات معينة لا يفوز بها سوى أصحاب الخبرة العملية، صفحة «بحري» تلتقي اليوم حداق الأسياف تركي الشمري الذي حدثنا عن أكثر التحديات التي تواجه صاحب خيط السيف، وأفضل أماكن صيد الأسياف، ولماذا أصبح الصيد قليلا على الأسياف أكثر من أي وقت مضى، كما أطلعنا الشمري على أماكن صيد السبيطي والشعم وأفضل مايه للسبيطي، وشروط اختيار السيف المناسب للصيد، وأكثر الأمور التي تضايق حداقة الأسياف والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل.



في البداية يقول تركي الشمري: بدأ عشقي للبحر والخيط وأنا في عمر 14 عاما وكنت أحدق على الأسياف الشمالية صوب شرق وشاطئ الشويخ، طبعا صيد الأسياف يبيله صبر وطول بال ويمكن تقعد ساعات طويلة عشان تصيد وإذا ربي وفقك تصيد لك سمچة أو ثنتين أو انك ترجع خالي اليدين عكس تماما صيد الغبة، وبعدها تعرفت على نواخذة أمثال بوعبدالله المنصوري وبوعبدالرحمن الجنفاوي وبصراحة تعلمت منهما أشياء كثيرة تخص البحر والصيد.



الأسياف يبيلها حسبة



ويضيف: صيد الأسياف يعتمد على السمچة اللي انت تبيها وكل مكان له سمچة تختلف عن مكان آخر، وصيد الأسياف يبيله حسبة مايه يعني في أيام بالحمل والفساد تكون زينة وأيام ما تنفع تحدق عليها، ولازم دائما تكون ييمتك جاهزة واحرص على بداية رشة المايه وردتها أفضل وأحلى.



بعض الأسياف فيها أمل



ويتابع: أكثر الأسياف حاليا صارت شبه معدومة بسبب التلوث والسمچة مو نفس قبل بدأت تقل ومن ناحيتي أجد أن هناك أملا في بعض الأسياف وأفضلها حاليا وفيها صيد اسكلة الأبراج تحصل نويبي بالليل وفي النهار شعم، وعندك صوب قصر السيف يبين فيها أحيانا مزيزي وعلى طول السنة الشعم موجود فيها وشاطئ الشويخ فيه صيد.



العب على الشعم بذكاء



ويضيف: الشعم أماكنه كثيرة واحرص بموسم الشتاء أن ييمتك تكون الروبيان الأخضر السعودي وميدارك رقم 4 أو 2 وفي الصيف رقم 1 أو 0/1 وأيضا الشريب ما يبي غيره هو اللي يجيبه وأنا عن نفسي أصيده بالصيف بخبز من خباز الجمعية أو عجينة لأن بالصيف راح يكرهك بالحداق الچم والزمرور إذا كنت تحدق له بربيان لازم تلعب عليه بذكاء والشعم دائما يضرب وياك على رشة المايه.



السبيطي صيدته لها أساسيات



ويقول: السبيطي هو حبيب الحداقة وما في أحد يطلع بحر إلا والسبيطي في باله، طبعا صيدته لها أساسيات أول شيء التوكل على رب العالمين ولازم ميدارك يكون 0/5 أو 0/3 وأنا أفضل ميدار بو صده وفي نوعيات كثيرة ودائما أختار السيف اللي فيه هدوء وما في إزعاج وييمتك من مرعاه، يعني إذا المكان في زوري أو سلس أو ميد أحدق له وأفضل وقت له الفجر والمغرب وعلى الثبر أكثر شي يبين معاك ووقته يدخل شهر مارس وإن دخل البرد يختفي من الأسياف ويروح يدور على دفء الماء.



ختامية



واختتم الشمري قائلا: أكثر ما يضايقنا كحداقة هو التلوث اللي قاعد نشوفه، والبحر صار مو مثل أول والناس صارت لا تهتم أبدا وأيضا ما يقوم به بعض حداقة السيف من ترك الييم على الصخر ما يتســبب بروائح كريهة لمرتادي هذه الأماكن، وأنــــصح كل شخص يبي يصيد عليه ان يخــــتار مكانا ممتازا وهادئا ويتعب على اليـــيمة الفرش وفاله الصيد الطيب، ومن اجتهـــد له نصيبه ولا ينسى من بعد حداقه ينظف مكانه وربي يوفق الجميع.