خلال صيف من الأشد حرارة على الإطلاق في إيطاليا، أرسل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان هدية استثنائية للمحتجزين في سجنين في روما، إذ بعث لهم 15 ألفا من المثلجات وفقا لما أعلنه الفاتيكان.

وذكر بيان من المكتب الخيري للبابا أن مثلجات الجيلاتو أرسلت لسجنين عند أطراف المدينة، وسلمهم باسمه الكاردينال البولندي كونراد كرايفسكي والمعروف بأنه "وكيل الصدقات للبابا".

وهذا الصيف هو من أشد المواسم حرارة الذي سجل على الإطلاق في إيطاليا وبلغت درجة الحرارة في مدينة في صقلية 49 درجة مئوية في أغسطس آب فيما يعتقد أنها الأعلى في أوروبا على الإطلاق.

وأضاف البيان أن مكتب كرايفسكي أرسل أيضا جهازا للأشعة المقطعية قيمته 600 ألف دولار لمنشأة طبية في مدغشقر ونحو مليوني يورو من التمويل لتحسين المنشآت الطبية في ثلاث دول أفريقية.