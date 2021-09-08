وجهت النجمة الفرنسية بريجيت باردو تحية للممثل الراحل جان-بول بلموندو الذي توفّي الاثنين عن 88 عاما، إذ أكدت لوكالة فرانس برس إنها تفكر فيه وهي "حزينة".

ونقل عنها بيان تلقته وكالة فرانس برس من مؤسستها "لدي حزن كبير، ككلبته تشيبي التي كانت رفيقته الأخيرة والشديدة الإخلاص. أفكر فيه ، لقد كنت أحبه. أفتقده ولم أعد أرغب في التحدث عن الموضوع، فالآلام الشديدة صامتة".

وتشارك النجمان اللذان يعتبران من رموز السينما الفرنسية بطولة أكثر من عمل سينمائي، بينها فيلم "ليزانور سيليبر" (1961) للمخرج ميشال بوارون.

وتقارب الاثنان على مرّ السنوات، وفي العام 2012 ، تبنى بلموندو كلبته تشيبي من مؤسسة باردو.

وتقيم فرنسا في التاسع من أيلول/سبتمبر تكريما وطنيا في مجمّع "ليزانفاليد" في باريس للممثل الراحل الذي يضم رصيده نحو 80 فيلماً.