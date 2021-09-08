أكّد مساعد الرئيس العامّ المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمّد المحيميد، جاهزيّة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ بمختلف وكالاتها لاستقبال ضيوف الرحمن والاستعداد التامّ لاستقبال 70 ألف معتمر في اليوم من داخل المملكة وخارجها، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الأربعاء/ - أنّه سيتم تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، وتسخير إمكانات وكالات الرئاسة وإداراتها المختلفة، واستعداداتها البشرية والتشغيلية بشكل دائم، كما جرى تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، مشيرًة إلى استعداد جميع القيادات الميدانيّة بالمسجد الحرام وأنّه سيتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.