ذكر تقرير إخباري أن السلطات البريطانية أخطرت المسؤولين بتطوير نظام سفر دولي جديد استنادا إلى وضع التطعيم للمسافرين بدلا من حالة فيروس كورونا في البلد الذي يزورونه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن صحيفة "ذا تليجرام" نقلت أمس عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن يسفر نظام السفر عن اختفاء الفئتين الحمراء والخضراء كفئتين مختلفتين ولكن القائمة الحمراء التي تستلزم حجرا صحيا فندقيا سوف تستمر.

وأضافت تليجرام نقلا عن المصدر أن النظام يمكن أن يحفز التطعيم خصوصا بين الشباب الأصغر سنا حيث كان هناك تباطؤ في معدل التطعيم.