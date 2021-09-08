أطلقت ماركة "كولينا سترادا" عروض أسبوع الموضة في نيويورك التي عادت تقام بحضور الجمهور بعد توقّف مطوّل بسبب الجائحة، بمجموعة غنية بالألوان الزاهية في بستان حضري على سطح أحد مباني بروكلين.

ولم يكن اختيار الموقع من باب الصدفة، إذ إن مصمّمة الماركة هيلاري تايمور حرصت على إعادة التأكيد على التزامها بموضة أكثر استدامة.

وفي حيّ صناعي قديم في بروكلين وسط المرائب والمستودعات، قُدّمت مجموعة "كولينا سترادا" النسائية لربيع-صيف 2022 في بستان حضري على سطح أحد المباني.

وتمايزت المجموعة بألوانها الفاقعة، من الأصفر إلى الأخضر مرورا بالبرتقالي وتصاميم الورود والنجوم التي تزيّنها. لكن أكثر ما ميزّها هو عارضات من كلّ الأعمار والأعراق والأحجام يمشين أو يركضن أو يقفزن في ممرّات البستان، والبعض مجبور الذراع بوشاح أو على كرسي متحرّك، لكن دوما مع البسمة على الوجه.

وقُدّم عرض آخر مساء الثلاثاء من توقيع المصمّم الأميركي كريستيان سيريانو في مصرف سابق في مانهاتن حُوّل إلى قاعة لتنظيم الفعاليات.

وبعدما طغت العروض الافتراضية على نسختي أيلول/سبتمبر 2020 وشباط/فبراير 2021 بسبب الوباء، عادت العروض الحضورية مجدّدا إلى أسبوع الموضة في نيويورك.