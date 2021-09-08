المياه المعدنية الطبيعية جيدة ليس فقط لاحتسائها باردة في يوم حار. فاستخدام المياه المعدنية عند الطهي أو الخبز يمكن أن يُثري حقا الطعام ويُقلل السعرات الحرارية، بحسب مجموعة ألمانية معنية بالمياه المعدنية.

وينصح بوضع ماء معدني مكربن (الماء الفوار) في صينية ساخنة وغير قابلة للالتصاق عند طهي اللحم أو السمك، وترك الماء حتى يفور قليلا ثم يتم طهي السمك أو اللحم فيها مع إضافة ماء معدني بملعقة طعام كبيرة فيما يتبخر.

ويمكن أيضا خفق أنواع الحساء والصلصة والغموس بمياه فواره لإعطاء قوام كريمي أكثر بدون الحاجة لإضافة كريمة أو كريمة لاذعة.

إنها حيلة تجدي نفعا أيضا مع الحلويات. فمزج القليل من المياه الفواره مع الموسيه (رغوة مضروبة) تجعلها كريمي أكثر. ومن ناحية أخرى إضافة تلك المياه إلى تتبيلة السلطة سوف تقلل الحاجة إلى الزيت.

وبالنسبة للكيك والكعك المحلى، ربما يمكن التفكير في تقليل اللبن واضافة مكانه مياه معدنية. وفي حالة أضافته إلى فطائر البان كيك والوافل، سوف يجعلها أكثر نفشا لأن حمض الكربونيك يكون بمثابة عامل تخمير طبيعي.