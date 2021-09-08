قال علماء الاتحاد الأوروبي إن أوروبا شهدت هذا العام أحرّ صيف منذ بدء تسجيل البيانات، وإن كان بفارق ضئيل مقارنة بأعلى درجتي حرارة جرى تسجيلهما في فترة يونيو حزيران وأغسطس آب.

وقالت وكالة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي إن متوسط درجات حرارة الهواء السطحي بين يونيو حزيران وأغسطس آب كان قريبا من درجة مئوية واحدة فوق المتوسط بين عامي 1991 و2020، مما يجعلها أعلى حرارة يتم تسجيلها في مجموعة بياناتها. وكان أحرّ صيفين سابقين هما صيفا عامي 2010 و2018 اللذان سجلا درجة حرارة أقل بمقدار 0.1 درجة مئوية.

وتمثل درجة حرارة صيف عام 2021 أحدث منعطف في مسار ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى الطويل مع تسبب انبعاثات الغاز في تغير مناخ كوكب الأرض.

تعود سجلات كوبرنيكوس إلى عام 1950، لكن يتم التحقق منها مع مجموعات بيانات أخرى تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر.

وقالت الوكالة في بيان إنه، على مستوى العالم، سجل أغسطس آب 2021، وأغسطس آب 2017، ثالث أعلى درجة حرارة على الإطلاق وبما يزيد قليلا على 0.3 درجة مئوية عن المتوسط بين عامي ​​1991 و2020.

وفيما يتعلق بأوروبا فقط، كانت درجات الحرارة في أغسطس آب 2021 قريبة من المتوسط بين عامي ​​1991 و2020 لكن مع ظروف متباينة في جميع أنحاء القارة. وشمل ذلك درجات حرارة قصوى قياسية في دول البحر المتوسط بدرجات حرارة أعلى من المتوسط ​​في الشرق وأقل من المتوسط ​​بشكل عام في الشمال.