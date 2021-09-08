تعتزم شركة "زيكست" الألمانية لتأجير السيارات وشركة "موبيل آي" الإسرائيلية المملوكة لمجموعة إنتل الأمريكية اعتبارا من العام المقبل تقديم خدمة التاكسي الروبوت في ألمانيا بعدد من السيارات ذاتية القيادة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه المشارك في رئاسة شركة زيكست، الكسندر زيكست، و رئيس إنتل بات جليسنجر في معرض السيارات الدولي في ميونخ.

وفي بداية التشغيل التجريبي، ستعمل السيارات ذاتية القيادة من مستوى الأتمتة الرابع وهو ما يعني أن النظام سيتولى عملية القيادة بشكل دائم مع استمرار وجود سائق في السيارة للعمل في حالات استثنائية فقط.

وسيتم التنفيذ باستخدام سيارة سعة سبعة ركاب من إنتاج شركة نيو الصينية وهي سيارة تم تحديثها بشكل كبير بالاستعانة بتقنية شركة "موبيل آي"، ومن ذلك أجهزة استشعار ليدار والعديد من الكاميرات للرؤية الشاملة بالإضافة إلى مستشعرات رادار خلف المصد الأمامي والخلفي (الأكصدام).

وسيتمكن العملاء من حجز الخدمة عن طريق تطبيق "موفيت آب" من إنتل وكذلك من تطبيق شركة زيكست، وسيتم دمج عرض التاكسي الروبوت ذاتي القيادة ضمن منصة التنقل "وان" التابعة لزيكست والتي تقدم خدمات لتأجير ومشاركة واشتراكات السيارات في تطبيق واحد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مدير شركة "موبيل آي"، يوهان يونجفيرت إن من المنتظر أن يبدأ التشغيل ببرنامج محدود وأضاف أن زيكست وموبيل آي ستدعوان عملاء للمشاركة في تجريب هذه الخدمة، وفي الوقت نفسه ستعمل الشركتان على استخراج التصاريح الضرورية للتشغيل المنتظم مشيرا إلى أن عملية استخراج تراخيص للسيارات جارية بالفعل لدى المكتب الاتحادي للمركبات وهيئة الرقابة الفنية في الجنوب "تي يو في زود".

وأوضح يونجفيرت أن التاكسي الروبوت الذي ستشغله زيكست وموبيل آي سيكون أول سيارة تستفيد من إطار القانون الجديد للقيادة الذاتية في ألمانيا، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية تموز/يوليو الماضي.