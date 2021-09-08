قالت وزارة الخزانة البريطانية إن خطط الإنفاق للحكومة البريطانية ستوضع خلال اجتماعات مراجعة الإنفاق التي تنتهي يوم 27 تشرين أول/أكتوبر المقبل إلى جانب ميزانية الخريف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك أطلق اجتماعات مراجعة الإنفاق لعام 2021 والتي ستختتم يوم 27 تشرين أول/أكتوبر المقبل، إلى جانب وضع مشروع ميزانية الخريف وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي لعرضها على البرلمان.

يذكر أن المراجعة التي تغطي الإنفاق الحكومي خلال ثلاث سنوات ستحدد موارد الإدارات الحكومية وميزانياتها الرأسمالية خلال الفترة من العام المالي 2023-2022 إلى .2025-2024 وطالبت الحكومة الوزارات المختلفة بتحديد أوجه خفض الإنفاق بنسبة 5% وكفاءة الإنفاق في ميزانياتها اليومي كجزء من الخطط.