وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الأربعاء الاتهامات ضد رجل 54/ عاما/ لما زعم عن جلبه إلى أستراليا من الخارج مخدرات الميثامفيتامين مخبأة في معدات ميكانيكية .

وألقت الشرطة القبض على الرجل في غرب سيدني بعد اكتشاف قوة الحدود الأسترالية وجود 3 كيلوجرامات من مادة متبلورة، والتي أظهرت الفحوص أنها مخدر الميثامفيتامين، في شحنة منقولة على متن طائرة بداخل معدات ميكانيكية.

ووفقا لشرطة نيو ساوث ويلز، فإن هذه الكمية من المخدر المعروف أيضا باسم الميث أو الآيس تقدر قيمتها السوقية المحتملة بـ 300 ألف دولار أسترالي (220 ألف دولار أمريكي).

وذكر بيان للشرطة أن الرجل اتهم باستيراد كمية تجارية من المخدرات الخاضعة للمراقبة عبر الحدود.

وخلص تحليل لبيانات مياه الصرف في أوائل عام 2021 أن استخدام الميثامفيتامين، أكثر المخدرات استهلاكا في أستراليا، عاد إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بعد انخفاض حاد بعد فرض قيود مكافحة الفيروس العام الماضي.