اعترف الممثل البريطاني دانيال كريج أنه شعر أنه " تحت الحصار بدنيا وفكريا" أثناء محاولته التعامل مع الشهرة الناجمة عن قيامه بدور العميل الشهير جيمس بوند.

وكان كريج/ 53 عاما/ قد أصبح مشهورا في أنحاء العالم عقب أن جسد شخصية العميل جيمس بوند خلفا للممثل بيرس بروسنان، ليظهر لأول مرة في فيلم " كازينو رويال " عام .2005

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كريج قال في فيلم وثائقي يحمل عنوان " بيينج جيمس بوند" ( أن تكون جيمس بوند) إنه لم يكن مستعدا لهذه الدرجة من التدقيق عندما قبل القيام بالدور.

وقال " حياتي الشخصية تأثرت لكوني أصبحت مشهورا فجأة. اعتدت أن أغلق الغرفة على نفسي وأغلق الستائر. لقد كنت تحت حصار بدني وفكري".

وأضاف" لم أحب هذا المستوى الجديد من الشهرة. لقد ساعدني الممثل هيو جاكمان في التعامل مع هذا الأمر وأنا أقدر له ذلك".

وقد انتهى كريج من تصوير أخر أفلامه ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، ويحمل عنوان " نو تايم تو داي".

وقال في وداعه لفريق العمل " أنا فخور بكل فيلم شاركت فيه من سلسلة أفلام جيمس بوند، ترك هذا الدور ليس بالأمر السهل".

وأضاف" لقد كنت محظوظا للغاية لتحقيق ذلك.