أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن استقبال الإمارة أكثر من 85ر2 مليون زائر دولي خلال الأشهر من كانون ثان/يناير وحتى تموز/يوليو .2021

وتعتبر دبي من أولى الوجهات التي أعادت فتح أسواقها واستأنفت نشاطها الاقتصادي، بعد إغلاقات جائحة كورونا.

وقالت الدائرة في تقرير: ساهم ارتفاع الطلب على الإقامة في فنادق المدينة، بالإضافة إلى فتح الحدود أمام الزوار القادمين من الأسواق العالمية في زيادة معدلات الإشغال الفندقي، حيث بلغت 61 % للفترة منذ كانون ثان/يناير حتى تموز/يوليو .

كما بلغت السعة الفندقية لقطاع الضيافة في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 129 ألفا و 318 غرفة موزعة على 718 منشأة فندقية، مع ارتفاع إيرادات الغرف المتاحة إلى 225 درهما (الدولار يعادل 67ر3 درهم) مقارنةً مع 194 درهما للفترة ذاتها من عام .2020 فيما بلغ عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الفترة منذ كانون ثان/يناير حتى تموز/يوليو 34ر16 مليون ليلة، بزيادة كبيرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 74ر10 مليون ليلة فندقية.

وأضاف التقرير: بحسب بيانات شركة أس تي آر المتخصصة في تقديم تحليلات لقطاع الضيافة عالمياً، صُنّفت دبي الثانية عالمياً من حيث نسبة الإشغال بعد سنغافورة، لتتفوق بذلك على باريس ولندن، وذلك عن الأشهر السبعة الأولى من عام .2021 وكانت الإيرادات لكل غرفة متاحة في دبي الأعلى بين الوجهات الأربع تليها سنغافورة، ثم باريس، وبعدها لندن.