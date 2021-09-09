اعترف وزير التعليم البريطاني، بأنه ارتكب خطأ فادحا حينما خلص بين اثنين من الرياضيين أصحاب البشرة السمراء، وهما ماركوس راشفورد نجم كرة القدم ومارو إيتوجي لاعب الرجبي.

وقال جافين ويليامسون، في مقابلة مع صحيفة "ايفننج ستاندارد" إنه يعتقد أنه ألتقى براشفورد الذي أجبر الحكومة على توفير الوجبات المدرسية المجانية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكنه كان قد ألتقى في الواقع بنجم الرجبي الإنجليزي إيتوجي، والذي تزعم حملة لسد الفجوة الرقمية.

وقال ويليامسون، قبل نهاية المقابلة التي انتشرت على نطاق واسع والتي تحدث فيها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووجبات المدارس:"لقد خلطت بين الأمور وارتكبت خطأ حقيقيا".

وأضاف: "لدي احترام كبير لكل من راشفورد ومارو إيتوجي، واللذين يديران حملات فعالة ومهمة".

وتسبب ذلك الخطأ في انتقادات من جانب أعضاء البرلمان لويليامسون، الذين اتهموه بالجهل وعدم الإلمام بوظيفته.

وبسؤاله من جانب الصحيفة عما إذا كان قد ألتقى براشفورد قال الوزير: "لقد ألتقينا عبر تطبيق زووم وبدى مهتما بشكل لا يصدق ومليء بالحماس لكننا لم نتحدث طويلا، لم أرغب في أن أكون الشخص الذي يمنعه من حضور التدريب".

لكن مستشاري الوزير قالوا في وقت سابق للحوار مع الصحيفة، إنه ألتقى بإيتوجي.