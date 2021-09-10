يعلم متابعو الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه ليس غريبا عن المشاركة بجدية في المباريات والمنافسات الرياضية العنيفة مثل الملاكمة والمصارعة.

فهو يقول في بيان صحافي: «أحب الملاكمين الكبار والمباريات الكبيرة. وسوف أعلق على مباراة الملاكمة السبت القادم. فلا تفوتكم»، فالرئيس السابق ترامب كثيرا ما استضاف مباريات الملاكمة لكبار الملاكمين في الكازينو الخاص به.

كما أعلن أن ابنه ترامب جونيور سوف يشاركه طاولة التعليق. وستدور المباراة بين الملاكم الأميركي ايفاندر هوليفيلد، 58 سنة ـ المشهور بعضة تايسون لأذنيه ـ أمام الملاكم فيتور بيلفورت، 44 سنة.

وكان من المقرر أن يلاكم هوليفيلد أوسكار ديلا هويا، إلا أن الأخير قد اعتذر عبر تويتر مغردا: «رغم حصولي على اللقاح، إلا أنني أصبت بكوفيد، ولن أتمكن من حضور المباراة».





