بمناسبة مرور خمسين عاما على إطلاق نجم البيتلز الشهير الراحل جون لينون ويوكو أونو لأغنية وألبوم (إيماجين) أو "تخيل"، زينت كلمات الأغنية بنايات في أنحاء العالم.

وكتُبت بالأضواء كلمات الأغنية التي منها "تخيل كل الناس يعيشون في سلام" على معالم بارزة مثل مبنى البرلمان البريطاني وكاتدرائية القديس بولس في لندن وفي ساحة التيمز في نيويورك.

وأصدر لينون الألبوم الذي يحمل نفس اسم الأغنية في التاسع من سبتمبر أيلول عام 1971 واعتُبرت الأغنية الرئيسية فيه من أعظم الأغنيات في التاريخ وفقا لتصنيفات دوريات موسيقية.

وقالت أونو في بيان "جون كان سيحب ذلك. ’تخيل’ عبرت عن كل ما آمنا به معا في ذلك الوقت".

وتابعت قائلة "لا نزال معا الان (حتى رغم الغياب) ولا نزال نؤمن بذلك. المشاعر (التي تفيض بها الأغنية) لا تقل أهمية عما كانت عليه وقت كتابتها وإصدارها قبل 50 عاما".

وظهرت كلمات الأغنية أيضا على بنايات شهيرة مساء الثلاثاء في برلين وطوكيو ومسقط رأس لينون في مدينة ليفربول.