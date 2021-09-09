قال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بأنه يتعافى جيدا من عملية جراحية لاسئتصال ورم في القولون خضع لها السبت الماضي في احد مستشفيات ولاية ساو باولو.

وقال بيليه البالغ من العمر 80 عاما على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا أتعافى بشكل جيد".

وكان المستشفى الذي يتعالج فيه بيليه أشار الإثنين إلى أن النجم السابق يتعافى في غرفة العناية الفائقة، لكنه لم يشر في بيان له الأربعاء ما إذا كان بيليه لا يزال فيها.

وتم اكتشاف الورم خلال الفحوص الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية التي أجراها بيليه، فخضع فورا لعملية جراحية لازالته.

وتدهورت صحة بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في نيسان/أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية.

لدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات من الكلى.

وعانى بيليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً. وتسبب كسر إحدى الضلوع أثناء احدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور.