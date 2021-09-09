تعتزم السلطات الإيطالية إزالة سيارة معلقة (تليفريك) كانت سقطت بواد في إيطاليا في أيار/ مايو الماضي، مما تسبب في مقتل 14 شخصا، من موقع الحادث بحلول 15 تشرين أول/ أكتوبر.

وكان التليفريك الذي يربط بين منتجع ستريسا وجبل موتارون الذي يبلغ ارتفاعه 1500 متر غربي بحيرة ماجوري، يقل 15 شخصا عندما سقط في الوادي يوم 23 أيار/ مايو. ولم ينج من الحادث إلا طفل صغير.

واتخذت لجنة من الخبراء والمحامين بمحكمة في فيربانيا، على الشاطئ الغربي لبحيرة ماجيوري، القرار بشأن إزالة التلفريك حسبما أفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

ومن المقرر أن تبدأ دائرة الإطفاء استعادة جزء مهم من الكابل العالق بإحدى الأشجار يوم الاثنين المقبل.

وتتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

ولأسباب لم تتضح بعد، انقطع حبل سحب التليفريك. وفي اللحظة التي كان يجب أن تعمل فيها مكابح الطوارئ الموجودة على الكابل للحيلولة دون السقوط، تعطلت هذه الآلية.

وتركز التحقيقات الآن على شركتين و 12 شخصا.