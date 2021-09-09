أعلنت شركة الأدوية السويسرية العملاقة روش اليوم الخميس توقيع عقد نهائي لشراء شريكتها منذ أمد طويل تي.آي.بي مول بيول جروب الأمريكية دون الكشف عن شروط الصفقة.

تستهدف روش من خلال هذه الصفقة زيادة نشاطها في مجال تحاليل "بي.سي.آر" للكشف عن الفيروسات في ظل تزايد الاهتمام العالمي بمكافحة الأمراض المعدية الجديدة.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتتوقع روش أن يؤدي الاستحواذ على تي.آي.بي موبل بيول إلى تحسين أدائها في قطاع حلول التشخيص من خلال توافر مجموعة واسعة من المواد المستخدمة في الكشف عن الأمراض المعدية، مثل سلالات فيروس كوفيد2- المعروف باسم سارس.

يذكر أن الشركتين تتعاونان معا منذ أكثر من عشرين عاما.