أعلنت السلطات في سويسرا تمديد استخدام التصريح الصحي بشكل إجباري على نطاق واسع في البلاد؛ وذلك بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي لا تزال تملأ المستشفيات، وذك وفقا لما أوردته شبكة يورونيوز الإخبارية اليوم /الخميس/ ، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أنه تم إعطاء 4ر9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن، حيث بدأت سويسرا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعا.

يذكر أنه وفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 758 ألفا و984 حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و950.