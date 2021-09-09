فاز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتفويض من مجلس العموم برفع الضرائب إلى أعلى المستويات المسجلة لتمويل خطط الرعاية الصحية والاجتماعية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تسمح هذه النتيجة لرئيس الوزراء بفرض ضريبة جديدة بنسبة 25ر1في المئة على البريطانيين العاملين وأرباب أعمالهم ، بالإضافة إلى إضافة25ر1في المئة إلى ضريبة الأرباح.

ويتم تخصيص هذه الإيرادات لسداد تكاليف برنامج علاج تداعيات ما بعد جائحة كورونا في الخدمة الصحية الوطنية وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المتعثر في البلاد.

وهذا الانتصار يؤكد على سلطة جونسون بعد أن بدأ الأسبوع الجاري بتهديدات من جانب أعضاء حزب المحافظين بزعامة جونسون، وحتى من جانب أحد أعضاء حكومته الذين شعروا بالقلق إزاء احتمال نقض تعهد رئيسي خلال الانتخابات .