أكدت الممثلة اليشيا فيكاندر / 32 عاما/ أنها أنجبت طفلها الأول من زوجها الممثل مايكل فاسبندر مطلع العام الجاري.

وقالت اليشيا في حديثها مع مجلة بيبول الأمريكية حول الأمومة" الآن أصبح لدي مفهوم جديدة للحياة عموما".

وتأتي هذه الانباء بعدما شوهدت اليشيا ومايكل / 44 عاما/ مع رضيع خلال رحلة لإبيزا، كما ظهرا سويا في باريس في آب/أغسطس الماضي ومايكل كان يقوم بدفع عربة الأطفال .

ولم يعلن الزوجان، اللذان تزوجا في تشرين أول/اكتوبر 2017، من قبل عن نبأ حمل اليشيا أو أكدا أنهما استقبلا طفلا.

وأضافت اليشيا أنها تشعر أنها أكثر سعادة من أي وقت مضى.