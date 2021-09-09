في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخزانة بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وجاء الطلب أعلى من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 338ر1% من قيمتها الإسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 59ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي، بقيمة 41 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 340ر1% ومعدل التغطية 65ر2 مرة من قيمة الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 43ر2 مرة.