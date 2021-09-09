نجحت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب في استقطاب دوج فيلد مسؤول مشروع تطوير السيارات ذاتية القيادة في شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، وهو تطور مهم بالنسبة لشركة فورد بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، التي أشارت إلى أن فيلد لن يكون رئيسا تنفيذيا لفورد بالتأكيد ، وإنما سيكون المسؤول عن التكنولوجيا المتطورة والأنظمة المدمجة في ثاني أكبر شركة سيارات بالولايات المتحدة ويكون مسؤولا أمام الرئيس التنفيذي جيم فارلي.

وقد بدأ فيلد حياته العملية في شركة فورد لكنه عمل بعد ذلك في شركة ديكا كورب للأبحاث والتطوير وشركة سيجواي ، كما عمل في شركة آبل إلى جانب أنه كان أحد كبار المهندسين وضمن عدد قليل للغاية حمل لقب رئيس تنفيذي في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية. وكان مشرفا على تطوير السيارة الكهربائية موديل3 من تسلا.

وذكرت بلومبرج أن استعانة فورد بفيلد تشير إلى رغبة الشركة الأمريكية في الاهتمام بتطوير السيارات الكهربائية واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السيارات الحديثة، والسعي إلى تقديم سيارات بمذاق سيارات تسلا الكهربائية ذات التكنولوجيا المتقدمة والتي حققت نجاحا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

في الوقت نفسه فإن إعلان فورد اعتزامها الاهتمام بالسيارات الكهربائية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر سهمها.

وتقول بلومبرج إنه رغم معامل ربحية فورد تضاعف ثماني مرات، فإن ذلك لا يقارن بما يحققه سهم تسلا وغيرها من شركات التكنولوجيا الموجود أغلبها في كاليفورنيا على عكس أغلب شركات السيارات الموجودة في ميشيجان.