انضم المنتدى العالمي للدوريات ، الذي يمثل اتحادات كرة القدم المحترفة، إلى معارضي المقترحات الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين لأنه من شأنه "إضعاف القيم التاريخية والتقليدية للمسابقة التي تعني الكثير للجماهير واللاعبين".

وأعلن المنتدى في بيان أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "لا يمكنه تحويل شيء استثنائي إلى حدث مألوف لمجرد خدمة مصالحهم قصيرة المدى".

وأضاف المنتدى "إقامة كأس العالم كل عامين سيعطل بشكل سلبي اقتصاد كرة القدم ويقوض رفاهية اللاعبين في أجندة مثقلة بالفعل".

في غضون ذلك، رفض الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الانشغال بالاقتراح الذي يبدو أنه سيشهد تعارض بطولة كأس العالم مع الألعاب الأولمبية اعتبارًا من عام 2028 فصاعدا.

واكتفى باخ بالقول "نحن نتابع المناقشات ونجدها ممتعة للغاية".