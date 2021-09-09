وافقت المفوضية الأوروبية، على صرف 157 مليون يورو إلى قبرص كتمويل مسبق، وهو ما يعادل 13 % من اجمالي المنح والقروض المُخصصة للبلاد، لمساعدتها في جهود الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا.

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم /الخميس/ - أن قبرص تلقت بذلك مدفوعات التمويل المسبق في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في قبرص.

ومرفق "RRF" هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في قبرص، التي سوف تتلقى 1.2 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون من مليار يورو في شكل منح و200 مليون يورو في شكل قروض.

وتابع إن خطة قبرص تعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة كوفيد-19، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع قبرص، من بين ذلك مشاريع بقيمة 89 مليون يورو لتعزيز كفاءة الطاقة وتدابير الطاقة المتجددة و87 مليونا لتعزيز التنقل المستدام والأخضر و19 مليونا لتحسين قدرة البلاد على مكافحة مخاطر الحرائق عبر شراء طائرات مكافحة الحرائق والمركبات والمعدات وتوفير التدريب ذي الصلة.

وأوضح البيان أن خطة قبرص تتضمن دعم التحول الرقمي، من خلال ضخ 133 مليون يورو في رقمنة الخدمات العامة وبناء بنية رقمية آمنة ومتكاملة وحديثة لدعم الانتقال إلى مجموعة من الخدمات العامة الرقمية.