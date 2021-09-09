قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن وزارتها قد تستنفد كل الوسائل المتاحة لديها للوفاء بالالتزامات المالية، دون تجاوز سقف الدين العام الأمريكي خلال تشرين أول/أكتوبر المقبل، مجددة دعوتها للكونجرس من أجل رفع سقف الدين العام أو تمديد قرار تعليق العمل به.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها في رسالة إلى الكونجرس "وفقا لأفضل وأحدث المعلومات التي لدينا، فالنتيجة الأقوى احتمالا للوضع الراهن هى نفاد السيولة النقدية والإجراءات الاستثنائية التي يمكن اتخاذها خلال شهر أكتوبر... سنواصل إطلاع الكونجرس على أحدث المعلومات بمجرد توافرها".

كانت يلين قد قالت في تموز/يوليو الماضي، إن هناك سيناريوهات يمكن فيها أن تستنفد وزارة الخزانة الإجراءات الخاصة وتتلاشى السيولة النقدية المتاحة لديها "بعد وقت قصير من عودة الكونجرس من عطلته الصيفية" في أيلول/سبتمبر.

يأتي ذلك فيما يبذل البيت الأبيض جهوده لإقناع الكونجرس بالموافقة على رفع سقف الدين العام الأمريكي، حيث عقد اجتماع علاقات عامة مع مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الديمقراطيين مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، يرى ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس أنه في ظل إصرار الديمقراطيين على تمرير حزمة الإنفاق الاجتماعي المقدرة بنحو 5ر3 تريليون دولار في الخريف المقبل، فلا يمكن أن ينتظروا موافقة الجمهوريين على رفع سقف الدين العام.

ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل في عام 2023 إلى 107% من إجمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة متجاوزا المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية.