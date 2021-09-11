أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى لسباقات سيارات فورمولا1/ لموسم 2021، عن خطته لبناء أكبر مجسم لسيارة فورمولا1/ من قطع الليغو.

ويأتي ذلك في سبيل جمع التبرعات لمنصة إحسان الخيرية، وهي منصة وطنية رائدة في الأعمال الخيرية في المملكة، على أن يدخل هذا المجسم كتاب جينيس للأرقام القياسية لصالح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ما أن يتم الانتهاء من تجميعه.

وكشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر موقعه الالكتروني نيته إطلاق حملة خيرية محطمة للأرقام القياسية لمصلحة منصة إحسان، التي تأسست في نيسان/أبريل 2020، في إطار دعم الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والتمريضية والبيئية والاقتصادية والتقنية، وترحيبا بسباق فورمولا1/ في جدة، الذي يقام في الفترة من 3 إلى 5 كانون أول/ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف مول (رد سي مول) بجدة عملية تجميع مجسم سيارة فورمولا1/ من قطع الليغو، على أن تنطلق عملية التجميع يوم الأربعاء المقبل، مستغرقة حوالى أسبوع، ليضع الحجر الأول الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويضع الحجر الختامي الأمير خالد في 23 أيلول/سبتمبر الحالي، الموافق لمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وسيحضر ممثلون عن كتاب جينيس للأرقام القياسية عن بعد للتصديق على أن مجسم سيارة فورمولا1/ المبنية من قطع الليغو في المملكة هو الأكبر في العالم.

ويقدر بأن تتطلب عملية بناء المجسم حوالى 500 ألف قطعة من قطع الليغو، ما يفتح الباب أمام مئات آلاف للمشاركة في كتابة التاريخ من خلال بناء أكبر مجسم لسيارة فورمولا1/، إضافة إلى المساهمة بعمل خيري لصالح منصة إحسان.