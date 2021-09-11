اكتشف العلماء في صحراء أتاكاما في تشيلي بقايا أحفورية لما يعرف "بالتنين الطائر"، وهو ديناصور من العصر الجوراسي كان معروفا عنه في السابق وجوده في نصف الكرة الشمالي فقط.

ينتمي الحيوان، وهو من الزواحف الطائرة، إلى مجموعة من ديناصورات التيروصور الأولى التي كانت موجودة على الأرض قبل 160 مليون سنة. وكان له ذيل طويل مدبب وأجنحة وأسنان حادة بارزة.

كان أوزفالدو روخاس، مدير متحف صحراء أتاكاما للتاريخ الطبيعي والثقافة، هو الذي اكتشف البقايا الأحفورية لهذا الكائن قبل دراستها على أيدي علماء في جامعة تشيلي.

والاكتشاف هو الأول من نوعه الذي يربط هذه المخلوقات بنصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وقال جوناثان ألاركون، أحد العلماء في جامعة تشيلي والذي قاد الدراسة إن "هذا يظهر أن انتشار الكائنات من هذه المجموعة (على الأرض) أوسع مما كان معروفا عنها قبل الآن".

وأضاف "هناك تيروصورات من هذه المجموعة أيضا في كوبا، والتي تبدو أنها حيوانات ساحلية، لذا فمن المرجح بشدة أنها كانت تهاجر ما بين الشمال والجنوب، وربما جاءت مرة واحدة واستقرت. لا نعلم".

وصحراء أتاكاما الشاسعة في تشيلي كانت يوما ما مغمورة إلى حد كبير بمياه المحيط الهادئ، إلا أنها تتميز الآن بطبيعة أشبه بسطح القمر بصخوره ورماله.

كما أن المنطقة، التي لم تهطل أي أمطار على أجزاء منها منذ عقود، بقعة واعدة للاكتشافات الأحفورية التي لم يصل إليها أحد في المناطق الصحراوية النائية على أعماق غير كبيرة تحت الرمال.