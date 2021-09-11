قال جوزيب ميرو الرئيس التنفيذي لشركة لا موليزانا إحدى أكبر شركات إنتاج المكرونة في إيطاليا إن أسعار المكرونة ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع إنتاج القمح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيرو قوله في تصريحات إعلامية إن كبرى شركات إنتاج المكرونة في إيطاليا اندفعت بالفعل نحو تكوين مخزون من الحبوب، والذي يمكن الاحتفاظ به لمدة عامين. ومع ذلك فإن قمح السيمولينا والذي يعتبر مكونا أساسيا في صناعة المكرونة لا يمكن تخزينه لأكثر من شهر.

وأضاف فيرو أن نقص إنتاج القمح بدأ يؤثر بالفعل على تكاليف إنتاج المكرونة مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التجزئة قبل موسم عيد الميلاد.

يذكر أن موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة أضرتا بمحصول القمح في كندا أكبر منتج لقمح الدوروم المستخدم في صناعة المكرونة في العالم، وذلك بعد شهور من تدهور المحصول على روسيا بسبب موجة الطقس السيء خلال الشتاء.

وتراجعت شحنات الحبوب من ميناء غرب كندا خلال الأسبوع الثالث من آب/أغسطس الماضي بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات شركة كوروم كورب.