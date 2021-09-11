توصلت شركة أمازون دوت كوم لاتفاق مع القناة الرابعة البريطانية لبث بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس على القناة مجانا وكذلك على خدمة البث التدفقي أمازون برايم، ما يجعل من السهل الآن متابعة لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رادوكانو 18/ عاما/ أول لاعبة تشارك في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى عبر التصفيات وتصل إلى الدور النهائي، حيث سوف تقابل الكندية ليلى فيرنانديز 19/ عاما./ وسجلت رادوكانو أول مشاركة لها في بطولات "جراند سلام" في وقت سابق من الموسم الجاري، حيث وصلت إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، لكنها انسحبت بسبب صعوبة في التنفس.

وقال مدير البرامج في القناة الرابعة، إيان كاتز، عبر تويتر إن التغطية سوف تبدأ الثامنة مساء بتوقيت المملكة المتحدة أي قبل ساعات من بدء المباراة. توصلت القناة إلى اتفاق بمئات الآلاف لبث نهائي البطولة، بحسب صحيفة "تايمز".

من شأن الاتفاق أن يساعد أمازون في بناء قطاعها الرياضي، بحسب ما قالته مينال مودها من مؤسسة الاستشارات الإعلامية بلندن إمباير أناليسيس قبل إبرام الاتفاق.

كان نهائي بطولة الولايات المتحدة للتنس أحد الخصائص الأساسية لأمازون برايم منذ بدأت بث المباريات الرياضية على الهواء مباشرة في المملكة المتحدة في 2018