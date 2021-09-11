قضت محكمة أمريكية أن بإمكان حاكم ولاية فلوريدا أن يفرض بدءا من الآن حظرا على ارتداء الكمامات بالمدارس.

وفي وقت سابق وبخ الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة جمهوريون لمحاربة قيود صحية تتعلق بتغطية الوجه وتدابير احترازية أخرى في المدارس لمواجهة كوفيد.19-

وأعادت محكمة الاستئناف الجزئية الأولى حظر ولاية فلوريدا على إلزامية ارتداء الكمامات بالمدارس في تأييد لاقتراح حاكم الولاية الجمهوري رون ديسنتس.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن حكم المحكمة يعني أن الولاية أصبح بإمكانها الآن أن تلاحق المدارس ماليا ممن تقرر إلزامية ارتداء الكمامات بها.

وأشاد متحدث باسم ديسنتس بشكل سريع بالقرار على تويتر.

ويأتي الحكم بعد يومين من رفع ديسنتس دعوى استئناف طارئة بعد أن عرقل قاضي دائرة مقاطعة ليون الإجراء.

وكان ديسنتس محط جدل بشأن جهوده لمنع ارتداء الكمامات بشكل إلزامي في المدارس، في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت هيئات رقابية أمريكية إنه ستتم مراجعة إعطاء لقاحات للأطفال الصغار في أسرع وقت ممكن، وسط مخاوف بشأن ما يواجهه الأطفال من مخاطر العدوى.

ووجدت دراسة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم هم الأكثر احتمالا للإصابة بكوفيد19- ويصبحون مرضى يحتاجون للعلاج بالمستشفيات ويموتون.