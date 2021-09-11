توقع رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير أن يحضر 83 رئيس دولة الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستفتح في 14 سبتمبر.

وقال بوزكير في مؤتمره الصحفي الأخير بصفته رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة "حتى الآن، أعلن رؤساء 83 دولة شخصيا عن نيتهم الحضور، وتقدمت 26 دولة بطلب المشاركة المسجلة".

وأضاف بوزكير أن من سيشاركون شخصيا هم نائب رئيس واحد و43 رئيس حكومة وثلاثة نواب لرئيس الوزراء و23 وزير خارجية.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "لدينا الكثير من الأشخاص والقادة الذين يعتزمون المجيء إلى هنا. وبالطبع، قمنا أيضا بتحديد عدد الأشخاص الذين سيأتون إلى المبنى. لأن الوفود المصاحبة تفوق التوقعات من وقت لآخر، لذلك هناك سيكون فقط 1 + 6 معا (لكل وفد)".

وسيبدأ اليوم الأول من المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من سبتمبر وسيختتم في 27 سبتمبر